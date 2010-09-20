Dragon: европейские инвесторы выкупили 86% еврооблигаций «ПриватБанка»

Основная часть (86%) нового выпуска еврооблигаций АКБ «ПриватБанк» была выкуплена европейскими инвесторами. Об этом сообщила УНИАН аналитик инвесткомпании Dragon Capital Ольга СЛИВИНСКАЯ.

По ее оценке, остальные 14% еврооблигаций ушли на азиатские счета.

Как отмечает аналитик, структура инвесторов распределилась следующим образом: 63% приобрели зарубежные инвестфонды, а 37% выкупили иностранные банки.

В этой связи О.СЛИВИНСКАЯ напомнила, что новый выпуск еврооблигаций был размещен «ПриватБанком» на прошлой неделе. Всего было размещено пятилетних еврооблигаций на 200 млн. долл. Облигации были размещены по номиналу с доходностью 9,375%. Официальная дата начала торгов – 24 сентября 2010 г.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составляли 97,469 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 85,437 млрд. грн., обязательства – 86,579 млрд. грн., уставный капитал – 8,86 млрд. грн., собственный капитал – 10,89 млрд. грн.

По итогам второго квартала 2010 года «ПриватБанк» увеличил чистую прибыль на 55,7% – до 631,2 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.