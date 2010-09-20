Эксперт: облигации "ПриватБанка" продолжают доминировать на рынке

Новые выпуски суверенных облигаций и евробондов "ПриватБанка" продолжали сегодня доминировать на рынке.

Об этом сообщил УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Армен БАГИРЯН.

В этой связи он напомнил, что на торгах в пятницу, 17 сентября, появились и стали лидерами торгов сразу три новых выпуска еврооблигаций – два размещения суверенных бумаг (5-летние и 10-летние), а также 5-летние евробонды "ПриватБанка".

По информации эксперта, 5-летние и 10-летние суверенные еврооблигации торговались в диапазоне 100,00/100,5 и 100,5/101,00 соответственно. При этом более активный спрос наблюдался в длинных бумагах, что демонстрирует явное предпочтение покупателей к десятилетним суверенам.

По словам А.БАГИРЯНА, квазисуверенные еврооблигации "Нафтогаза Украины" торговались в пределах 108,75/109,25, хотя предыдущие выпуски Украина-16 и Украина-17 открылись на более низких ценовых уровнях — 98,25/98,75, а после обеда опустились еще ниже — до 97,75/98,25. Эксперт отметил, что новые выпуски суверенных евробондов спровоцировали небольшой всплеск продаж в этих бумагах, в том числе спекулятивных сделок, так как инвесторы в целом переключают внимание на новые размещения.

А.БАГИРЯН также сообщил, что в корпоративном секторе новое размещение Приватбанка-15 продолжало быть «темой» дня и котировки новых бумаг достигали уровня 99,75/100,25. Появление новых бумаг Приватбанка-15 практически не повлияло на котировки предыдущего выпуска (Приватбанка-12), которые опустились на 0,5 п.п. по сравнению с ценой прошлой недели. В настоящее время они котируются на уровне 99,25/99,75.