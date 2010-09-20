Astrum: прекращение потока негативных данных позитивно сказывается на фондовых рынках

Прекращение потока негативных данных позитивно сказывается на фондовых рынках, несмотря на то, что каких-то резко позитивных событий в мировой экономике в последнее время не наблюдалось.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, рост на фондовых биржах США продолжился третью неделю кряду. По итогам прошедшей недели индекс S&P 500 прибавил 1,4%, закрывшись на уровне 1126 пунктов, а DJIA увеличился на 1,4% до 10608 пунктов.

Аналитики отмечают из выходившей на прошлой неделе статистики умеренно позитивные данные с рынка труда и промышленности США, тогда как по потребительским настроениям было зафиксировано ухудшение ситуации. Количество первичных заявок на пособие по безработице на 11 сентября составило 450 тыс., что подразумевает снижение на 3 тыс. за неделю. Промышленное производство в США выросло в августе на 0,2%, что совпало с ожиданиями участников рынка. При этом индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в сентябре зафиксировал падение на 2,3 пункта, тогда как консенсус-прогноз предполагал его рост на 1,1 пункта. Поддержку позитивным настроениям продолжает оказывать корпоративный сектор. На прошлой неделе среди основных ньюсмейкеров были компании Oracle, Kraft Foods и McKesson.

По мнению аналитиков, позитивная динамика на фондовых рынках приводит к росту «аппетита к риску», что наглядно демонстрируют ключевые индикаторы - курс доллара и динамика спроса на облигации. Курс пары доллар-евро на прошлой неделе вновь преодолел рубеж в 1,3. Спрэд индекса EMBI+ Global сузился на 9 пунктов до 273 пунктов. В то же время доходность американских казначейских облигаций стабилизировалась, незначительно скорректировавшись после бурного роста в течение первой половины сентября. Доходность двухлетних бумаг находится на уровне 0,46%, десятилетних - 1,48%.