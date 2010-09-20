Индекс ПФТС сегодня снизился, УБ - вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 20 сентября, снизился на 0,41% – до 790,74 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 298 млн. 964 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,41% – до 1989 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 66 млн. 269 тыс. грн., из них на срочном рынке – 9 млн. грн.