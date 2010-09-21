Fitch присвоило еврооблигациям «ПриватБанка» финальные рейтинги «B»/«RR4»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4» выпуску еврооблигаций UK SPV Credit Finance plc, имеющих ограниченный регресс на эмитента, объемом 200 млн. долл. с погашением в 23 сентября 2015 г. и ставкой 9,375%. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, еврооблигации будут использованы исключительно для финансирования кредита ПАО КБ «ПриватБанк».

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составляли 97,469 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 85,437 млрд. грн., обязательства – 86,579 млрд. грн., уставный капитал – 8,86 млрд. грн., собственный капитал – 10,89 млрд. грн.

По итогам второго квартала 2010 года «ПриватБанк» увеличил чистую прибыль на 55,7% – до 631,2 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.