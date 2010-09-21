Спрос на ОВГЗ должен вырасти - Astrum

Спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сегодняшнем аукционе должен вырасти.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

С одной стороны, считает он, банки продолжат покупать короткие бумаги для инвестирования избыточной ликвидности. Данный спрос будет распространяться на трехмесячные облигации, полагает аналитик.

В то же время, по мнению С.ФУРСЫ, «резкий рост стоимости НДС-облигаций повышает привлекательность стандартных ОВГЗ, что обещает результативные размещения как по девятимесячным облигациям, так и полуторагодовым бумагам». По оценкам аналитика, конъюнктура на текущем аукционе благоприятна для снижения доходности в пределах 25-50 базисных пунктов.

Напомним, во вторник, 21 сентября, Министерство финансов Украины проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Рынку предлагаются три серии бумаг со сроком обращения 3 месяца, 9 месяцев и 1,5 года.