Эксперт: рынки акций отреагировали мощным ралли на заявление об окончании рецессии в США

Мировые фондовые рынки в понедельник, 20 сентября, отреагировали мощным ралли на заявление об окончании рецессии в США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он уточнил, что «поводом для внушительного роста мировых индексов стало заявление авторитетного Национального бюро экономических исследований (NBER) о том, что рецессия закончилась еще в июне 2009 года». Таким образом, было официально объявлено о завершении самой длинной после Второй мировой войны фазы экономического спада в США (началом рецессии был объявлен декабрь 2007 года), подчеркнул аналитик.

По словам Д.БЕЛОВА, дополнительным фактором роста американского рынка в понедельник стали квартальные результаты строительной компании Lennar, которые превысили ожидания участников рынка. Вследствие этого акции компании выросли на 8,2%. При этом оператор рынка кредитных карт Discover Financial Services также опубликовал отличные квартальные результаты и заявил о том, что интересуется развитием операций с ипотечными кредитами. Эти события более чем нивелировали умеренно негативную оценку ситуации на рынке недвижимости, опубликованную Национальной ассоциацией строителей (NAHB), считает аналитик.

Он добавил, что европейские рынки вчера получили дополнительную порцию позитива от рейтингового агентства Moody’s, которое заявило о сохранении суверенного рейтинга Великобритании на уровне Ааа. При этом агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Германии на самом высоком уровне, ААА.

Д.БЕЛОВ отметил, что в понедельник на мировых рынках наблюдался уверенный рост. Индекс DJ Stoxx 600 закрылся повышением на 1,3%, остановившись на отметке 266 пунктов. Индекс S&P 500 прибавил 1,5%, завершив день чуть ниже 1 143 пунктов. Индекс DJIA закрылся ростом на 1,4%. Сегодня фон на открытии умеренно позитивный, однако на мировых рынках возможна фиксация прибыли вслед за ралли понедельника.

Как сообщил аналитик, во вторник, в 15:30 по киевскому времени, выйдут данные о количестве новых закладок домов в США (housing starts). Участники рынка оценивают, что в августе этот показатель составил 550 тыс., что незначительно выше июльского значения в 546 тыс. В это же время выйдет «параллельная» статистика о количестве разрешений, выданных на строительство домов. Рынок оценивает, что в августе их число сократилось на 5 тыс. до 560 тыс. В 21:15 будет объявлено решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по процентным ставкам. Ожидания единодушны: ставка по федеральным фондам должна остаться неизменной на уровне 0,25%.