Эксперты: реструктуризация еврооблигаций является позитивной новостью для Interpipe

Принятие решения о реструктуризации еврооблигаций Interpipe на 200 млн. долл. США является позитивной новостью для компании, так как она на данный момент не способна выплатить долг без негативных последствий для бизнеса.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ".

В то же время, как отмечается в отчете, учитывая, что Interpipe владел более чем 50% собственной эмиссии еврооблигаций, данное решение "не оказалось сюрпризом".

По информации аналитиков "Сократа", бонды Interpipe сегодня продолжат торговаться ниже номинала, предлагая эффективную доходность в районе 11,4%-11,5%. "Мы ожидаем, что отмена Российской Федерацией запрета на импорт продукции компании Interpipe поможет ей придерживаться сроков выплаты купонов в будущем", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, держатели еврооблигаций Interpipe Limited (собственника Новомосковского трубного завода и Нижнеднепровского трубного завода) на сумму 200 млн. долл. одобрили реструктуризацию этих обязательств на 7 лет, увеличив доходность с 8,75% до 10,25%. Interpipe также выплатит 17,5 млн долл. долга по купонным платежам за два предыдущих периода.