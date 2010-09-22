Сегодня рано говорить о результатах собрания акционеров НДУ – глава ГКЦБФР

Сегодня преждевременно говорить о результатах общего собрания акционеров ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) от 15 сентября этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

«На сегодня преждевременно говорить о его (собрания акционеров – УНИАН) результатах», - отметил он.

По информации Д.ТЕВЕЛЕВА, на данный момент подготовка собрания является предметом серьезного анализа для юристов ГКЦБФР и правительства. По его словам, при подготовке и в ходе проведения собрания «было несколько моментов, которые действительно необходимо серьезно проанализировать».

По мнению Д.ТЕВЕЛЕВА, «анализ позволит сделать выводы о самом собрании и о его последствиях». Он также отметил, что «необходимо некоторое время для того, чтобы проанализировать, что было сделано разными участниками и сторонами при подготовке данного собрания».

Как сообщал УНИАН, ранее появилась противоречивая информация о проведении собрания акционеров Нацдепозитария. Так, в соответствии с заявлением пресс-службы НДУ, общее собрание акционеров ОАО "Национальный депозитарий Украины", намеченное на 15 сентября, не состоялось и было перенесено на 17 ноября этого года. Как отметили в пресс-службе, собрание акционеров было перенесено на основании одобренного премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ Задания по голосованию представителя государства на общем собрании акционеров НДУ, в соответствии с которым представителю государства было запрещено регистрироваться на собрании 15 сентября. В то же время, в ГКЦБФР на тот момент отказались подтвердить или опровергнуть информацию о проведении собрания. В комиссии также отказались прокомментировать обнародованную в ряде СМИ информацию о том, что собрание акционеров Нацдепозитария таки состоялось вследствие регистрации на нем от лица государства, владеющего 86% акций НДУ, представителя ГКЦБФР, а также о ряде кадровых решений, принятых на данном собрании.

Справка УНИАН. ООО «Национальный депозитарий Украины» создано в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании НДУ подписан Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацбанком Украины в декабре 1998 года.

19 сентября 2006 года ГКЦБФР выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. На основании полученной лицензии НДУ начал деятельность в качестве депозитария ценных бумаг.

86% акций в НДУ владеет государство.