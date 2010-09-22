ГКЦБФР ожидает от Кабмина решения по функционированию депозитарной системы

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) ожидает от правительства решения относительно ее концепцию по функционированию в Украине депозитарной системы, в частности по созданию единого депозитария.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

«Если Кабинет министров подтвердит, что мы правы, что действительно нужен один центральный депозитарий, то уже следующим шагом будет отработка механизма его формирования», - отметил он.

Д.ТЕВЕЛЕВ также добавил, что только после решения принципиальных вопросов, касающихся построения депозитарной системы в целом, функционирования центрального депозитария, можно будет решить проблему создания центрального депозитария. «Сначала необходимо решить, что такое центральный депозитарий, а потом уже как его создавать», - отметил он.

По его словам, на сегодня позиция комиссия заключается в том, что депозитарная система в Украине должна быть двухуровневой – на первом уровне должен находиться центральный депозитарий, на втором - другие депозитарные учреждения. При этом, по словам Д.ТЕВЕЛЕВА, центральный депозитарий должен выполнять такие функции, как установление корреспондентских отношений с международными депозитарными учреждениями, присвоение международных кодов, установление определенных норм и стандартов функционирования депозитарной системы.