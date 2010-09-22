Эксперт: мировые фондовые рынки утратили позитивный настрой

Мировые фондовые рынки утратили позитивный настрой и начали фиксировать прибыли.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, во вторник, 21 сентября, рынки зафиксировали смешанную динамику торгов. Индекс DJ Stoxx 600 закрылся снижением на 0,5% на отметке 265 пунктов. Индекс S&P 500 утратил 0,3%, упав ниже 1 140 пунктов. Индекс DJIA при этом прибавил менее 0,1%.

По словам аналитика, статистика с американского рынка недвижимости вчера была позитивной. Количество новых закладок домов в августе увеличилось до 598 тыс., или на внушительные 10,5%. А количество выданных на строительство домов разрешений выросло на 10 тыс. до 569 тыс. штук. Несмотря на оптимистические данные, рынки не спешили расти - участники рынка предпочли зафиксировать прибыль накануне заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Результаты заседания не придали дополнительной уверенности участникам рынка. FOMC повторил свое традиционное заявление о том, что он продолжает следить за ситуацией, в очередной раз указав при этом на готовность дополнительно стимулировать экономику, не вдаваясь в подробности относительно инструментария. Комитет также выразил обеспокоенность низким уровнем инфляции.

Д.БЕЛОВ отметил, что индекс Украинской биржи во вторник торговался в боковом тренде в течение дня в ожидании статистики с рынка жилья в США. Позитивные данные с рынка недвижимости США привели к росту индекса. К концу рабочего дня в Киеве, европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,2%, в то время как американские индексы торговались снижением на 0,2%. Северный ГОК и Харцызский трубный завод были лидерами роста на Украинской бирже среди наиболее активно торговавшихся акций во вторник, прибавив по 2,6% и 4,5% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 21 сентября, повысился на 0,57% – до 795,25 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 94 млн. 801 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов пвырос на 0,44% – до 1997,66 пункта. Общий объем торгов составил 101 млн. 31 тыс. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 256 тыс. грн.