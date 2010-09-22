Эксперт: рынок показал готовность принять крупные размещения еврооблигаций

Несмотря на выход "ПриватБанка" с новыми бумагами на сумму 200 млн. долл., рынок показал готовность принять и более крупные размещения еврооблигаций.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке евробондов специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Армен БАГИРЯН.

По его информации, новый выпуск "ПриватБанка" до сих пор торгуется в пределах 99,5/100, с доходностью 9,37-9,5%. В целом, по словам А.БАГИРЯНА, ситуация складывается таким образом, что корпоративные эмитенты и банки с хорошими финансовыми показателями выглядят более привлекательными, чем суверены, и "особенно интересны тем инвесторам, которым нравится вкус дополнительного риска". Эксперт также ожидает, что украинские агрокомпании воспользуются сложившейся благоприятной конъюнктурой на мировых рынках долгового капитала, чтобы разместиться по привлекательным ставкам.

Как отмечает эксперт, недавно выпущенные новые суверенные выпуски евробондов утром торговались близко к ценовым уровням первого дня размещения (пятница, 17 сентября), а ближе к закрытию спрос на них сузился. Так, 5-летний выпуск «Украина-2015» подешевел на 0,75 процентного пункта и после обеда торговался в диапазоне 99,0/100,0 от номинала, что предусматривает доходность в годовом исчислении на уровне 6,87-7,12%. Самый длинный 10-летний выпуск «Украина-2020» опустился на 1,5 процентного пункта – до 98,5/99,5, а уровень доходности, соответственно, повысился до 7,82-7,97%.

Более ранние суверенные выпуски также ощутили натиск продавцов, преимущественно из-за выхода на рынок новых размещений. Так, «Украина-2017» опустилась на 1 процентный пункт – до уровня 96,25/97,25 от номинала (с доходностью 7,25%). Квазисуверенные еврооблигации «Нафтогаза» также торгуются на пониженных уровнях – 107/107,75, с доходностью 7,75% по цене продажи. По словам эксперта, данные понижения котировок "не вызвали удивления у игроков, поскольку инвесторы ожидали, что новые выпуски несколько вытеснят предыдущие".