«Альтана Капитал»: игроки фондового рынка пока не видят глобальных стимулов для покупок

Игроки фондового рынка пока не видят глобальных стимулов для покупок, что и обуславливает негативные тенденции на биржах.

Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, заявления руководства ФРС США относительно ситуации в американской экономике были восприняты неоднозначно. С одной стороны, финансовый регулятор заявил о том, что процентные ставки будут сохранены на минимальном уровне еще длительное время, однако эта формулировка в последние месяцы уже стала традиционной. С другой стороны, ФРС подтвердила приверженность курсу, направленному на стимулирование национальной экономики, что указывает на ее слабость, выражающуюся в замедлении темпов экономического роста и высоком уровне безработицы.

Аналитик также сказал, что не добавили оптимизма игрокам и макроэкономические новости. По итогам июля промышленные заказы в еврозоне сократились на 2,4%, тогда как эксперты прогнозировали снижение показателя только на 1,4%.

Как сообщил А.КУШНАРЕВ, большую часть сессии в среду, 22 сентября, на рынке сохранялась боковая динамика. В условиях общей неопределенности трейдеры не готовы проявлять высокой активности, предпочитая занимать выжидательную позицию в надежде на более четкие и значимые сигналы со стороны как внешнего, так и внутреннего окружения. В частности, открытие торговой сессии на Украинской бирже прошло в отрицательной зоне под влиянием коррекционных настроений, которые с утра преобладали на зарубежных площадках.

По итогам торгов в среду индекс УБ опустился на 0,45% до 1 988,65 пунктов. Максимальное падение среди ликвидных эмитентов продемонстрировали акции Ясиновского КХЗ (-1,67%). В лидерах роста оказались бумаги Харцызского трубного завода, подорожавшие на 4,65% на информации о том, что «Метинвест» заключил контракт с российской «Транснефтью» на поставку труб для строительства нефтепровода в обход Беларуси. Ожидается, что это поможет предприятию улучшить производственные показатели и вернуться на трубный рынок России. В частности, благодаря новому заказу в августе по сравнению с июлем завод увеличил выпуск труб на 70% до 25,3 тыс. тонн. Хорошую динамику в среду показали акции углепроизводителей: бумаги «Шахты «Комсомолец Донбасса» прибавили 3,43%, «Красноармейской-Западной» – 1,76%.

А.КУШНАРЕВ также отметил, что на своем заседании в среду Кабмин отложил рассмотрение вопроса о приватизации «Укртелекома», отправив соответствующий проект на доработку и согласование. По результатам сессии акции предприятия выросли на 0,26%.

Аналитик добавил, что биржа ПФТС в среду закрылась снижением индекса на 0,17% до 793,87 пунктов. Объем торговых операций за день составил 976,60 млн. грн.