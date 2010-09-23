Astrum: на мировых рынках акций преобладают негативные настроения

На мировых рынках акций в среду, 22 сентября, преобладали негативные настроения.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, «в отсутствие весомых новостей рынки вчера продолжали фиксировать позиции после длительного ралли, отреагировав на негативные новости от Microsoft и Adobe». Акции Microsoft снизились на 2,2% после новости о выпуске облигаций на 4,75 млрд. долларов. Акции Adobe потеряли 19% после того, как компания заявила, что продажи флагманского продукта Creative Suite оказались низкими. Кроме того, ожидаемые менеджментом компании результаты работы в четвертом квартале 2010 года оказались ниже ожиданий участников рынка.

Как отметил Д.БЕЛОВ, индекс DJ Stoxx 600 в среду закрылся снижением на 1,4%, опустившись до отметки 261 пункт. Индекс S&P 500 утратил 0,5%, снизившись до 1 134 пунктов. Индекс DJIA утратил 0,2%. Европейские рынки зафиксировали еще большее падение на фоне повышения стоимости страховки суверенного долга (CDS) Ирландии (стоимость страховки достигла самого высокого уровня за 2 года, составив 4,67%) и Португалии.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени выйдет еженедельная статистика по безработице в США. По состоянию на 18 сентября участники рынка ожидают сохранения количества обращений за пособиями по безработице на уровне 450 тыс. В 17:00 рынок узнает о продажах недвижимости на вторичном рынке США. Консенсус-прогноз предполагает увеличение количества проданных в августе домов до 4,1 млн. шт. по сравнению с 3,83 млн. шт. месяцем ранее. В это же время будет опубликована динамика индекса опережающих показателей от Conference Board. Участники рынка ожидают, что по итогам августа рост индекса сохранится на уровне предыдущего месяца и составит 0,1%.