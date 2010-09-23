Эксперт: спрос на ОВГЗ резко вырос

Спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на последнем аукционе резко вырос.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его информации, общий объем поданных заявок составил 3,8 млрд. грн., при этом он был рассредоточен по всей кривой предложения, а наибольший объем (1,6 млрд. грн.) пришелся на полуторагодовые облигации. Разброс доходности по заявкам также остается на высоком уровне - в пределах 200 базисных пунктов.

Как считает С.ФУРСА, Минфин продолжил крайне выборочно подходить к удовлетворению заявок. Из 62 поданных заявок правительство удовлетворило лишь четыре, выставленных на минимальном уровне доходности.

По мнению аналитика, «рост спроса на аукционе по продаже ОВГЗ является устойчивой тенденцией, и по мере продолжения снижения доходности НДС-облигаций аппетиты инвесторов должны снизиться, что приведет к росту объемов размещения на фоне падения доходности заявок».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 21 сентября 2010 года провело размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). К продаже были предложены бумаги со сроком обращения: 84 дня (полное погашение 15 декабря 2010 года); 273 дня (погашение 22 июня 2011 года); 546 дней (погашение 21 марта 2012 года).

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, на 25 августа 2010 года общий объем ОВГЗ в обращении (сумма основного долга) составлял 110 млрд 282.72 млн грн, в том числе, НБУ владел ОВГЗ на сумму — 68 млрд 061,51 млн грн, банки — 34 млрд 366,14 млн грн, нерезиденты - 4 млрд 301,58 млн грн, другие держатели — 3 млрд 553,49 млн грн.