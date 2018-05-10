Мировая экономика не позволяет инвесторам расслабиться

В настоящее время экономика продолжает «смущать» игроков фондовых рынков, причем как тех, которые делают ставки на понижение, так и тех, которые рассчитывают на повышение акций. Ситуация в мировой экономике остается совершенно неясной, и куда двигаться рынкам – вопрос, давно зависший в воздухе.

Так, на предыдущей неделе (с 13 по 17 сентября) фондовые биржи пребывали в эйфории. На макрофронте почти исчезли негативные данные, позитивные же новости с каждым днем все больше усиливали свое влияние на настроения инвесторов.

В частности, отмечает аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, торги на Украинской бирже в понедельник, 13 сентября, открылись «гэпом» вверх на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. Азиатские площадки завершили день ростом ведущих индексов, российские и европейские рынки начали сессию на оптимистичной ноте. Подогреть аппетит к риску среди инвесторов смогли опубликованные накануне данные по оптовым запасам товаров (+1,3% в июле) в США и промышленному производству (+13,9% в августе) в Китае. Позитив на зарубежные площадки принесла также новость о том, что Базельский комитет одобрил глобальную реформу мирового банковского сектора «Базель-3», которая направлена на укрепление мировой финансовой и банковской систем за счет увеличения банковских ликвидных резервов и улучшения их качества. Однако, несмотря на общий позитивный настрой на внешних рынках, индекс Украинской биржи практически сразу же закрыл утренний «гэп» и консолидировался на уровне закрытия пятницы. На отечественном рынке вновь сложилась ситуация, в которой игроки используют любой рост для фиксации прибыли, что говорит о неуверенности участников торгов в дальнейшем направлении котировок акций, считает Я.Лаврик.

В последующие дни тенденции на украинских площадках подтвердили вышеуказанное мнение аналитика. Падение отечественных индексов чередовалось с подъемом, причем их снижение происходило преимущественно на фоне роста мировых бирж…

Инвесторы настолько устали от массового негатива, что любое его ослабление уже является драйвером стоимости акций. Даже на таком контрасте мировые рынки на предыдущей неделе находили повод для роста, хотя и весьма неуверенного.

Так, в последний день прошлой недели (17 сентября), хорошие результаты Oracle уравновесили ухудшение потребительских настроений, полагает аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов. По его словам, в этот день рынки показали смешанные результаты. Индекс DJ Stoxx 600 закрылся падением на 0,2%, остановившись на отметке 263 пункта. Индекс S&P 500 прибавил менее 0,1%, закрепившись чуть выше отметки 1125 пунктов. Индекс DJIA закрылся ростом на 0,1%. Европейские рынки торговались в нисходящем тренде после публикации данных по индексу цен производителей. В августе индекс остался неизменным, в то время как участники рынка ожидали роста на 0,3%. На этом фоне акции банковского сектора торговались со снижением на фоне возобновления слухов о том, что им потребуется дополнительный капитал в случае ухудшения состояния ирландской экономики.

Как сообщил Д.Белов, американские рынки прошли пятницу, 17 сентября, в боковом тренде. Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в сентябре показал падение на 2,3 пункта, тогда как консенсус-прогноз предполагал его рост на 1,1 пункта. Однако эти негативные данные были нивелированы вестями из корпоративного сектора. Акции компании Oracle выросли на 8,4% после публикации показателей за первый финансовый квартал компании (июнь-август 2010 года). Скорректированная прибыль на акцию составила 42 цента, в то время как ожидания участников рынка составляли 36 центов.

Украинский фондовые площадки в пятницу, 17 сентября, показали рост. Индекс ПФТС поднялся на 0,59% – до 793,99 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,26% – до 1980,78 пункта.

По мнению аналитиков компании Astrum Investment Management, «прекращение потока негативных данных само по себе позитивно сказывается на фондовых рынках, несмотря на то, что каких-то резко позитивных событий в мировой экономике в последнее время не наблюдалось». Рост на фондовых биржах США продолжился третью неделю подряд. По итогам прошедшей недели (с 13 по 17 сентября) индекс S&P 500 прибавил 1,4%, закрывшись на уровне 1126 пунктов, а DJIA увеличился на 1,4% до 10608 пунктов.

Аналитики отмечают из выходившей на прошлой неделе статистики умеренно позитивные данные с рынка труда и промышленности США, тогда как по потребительским настроениям было зафиксировано ухудшение ситуации. Количество первичных заявок на пособие по безработице на 11 сентября составило 450 тыс., что подразумевает снижение на 3 тыс. за неделю. Промышленное производство в США выросло в августе на 0,2%, что совпало с ожиданиями участников рынка. При этом индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в сентябре зафиксировал падение на 2,3 пункта, тогда как консенсус-прогноз предполагал его рост на 1,1 пункта. Поддержку позитивным настроениям продолжает оказывать корпоративный сектор. На прошлой неделе среди основных ньюсмейкеров были компании Oracle, Kraft Foods и McKesson.

По мнению аналитиков Astrum Investment Management, позитивная динамика на фондовых рынках приводит к росту «аппетита к риску», что наглядно демонстрируют ключевые индикаторы - курс доллара и динамика спроса на облигации. Курс пары доллар-евро на прошлой неделе вновь преодолел рубеж в 1,3. Спрэд индекса EMBI+ Global сузился на 9 пунктов до 273 пунктов. В то же время доходность американских казначейских облигаций стабилизировалась, незначительно скорректировавшись после бурного роста в течение первой половины сентября.

Текущая неделя началась с абсолютного позитива, который пришел из Америки. Национальное бюро экономических исследований США неожиданно заявило о том, что рецессия в стране окончилась в июне прошлого года. Вывод: экономический спад в экономике Соединенных Штатов уже позади…

Помимо этого, порадовали инвесторов и новости из Европы. Международные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch Ratings подтвердили суверенные рейтинги двух ведущих государств Евросоюза - Великобритании и Германии соответственно. Особенно примечательно, что насчет Великобритании у инвесторов были очень сильные (и вполне оправданные) сомнения.

На этом фоне интересно выглядит поведение игроков украинского рынка. Складывается впечатление, что они уже созрели до того, что им необходим не только внешний позитив, но и внутренние стимулы. Последних, впрочем, пока не наблюдается, несмотря на архиоптимистичные заявления представителей правительства.

Характерно, что на фоне бьющего через край оптимизма мировых рынков в начале недели отечественные биржи показали разнонаправленную динамику, что явно указывает на неуверенность инвесторов. Индекс ПФТС в понедельник, 20 сентября, снизился на 0,41% – до 790,74 пункта. При этом индекс Украинской биржи вырос на 0,41% – до 1989 пунктов.

Как оказалось, игроки отечественных площадок в данном случае оказались правы, не поддавшись всеобщему оптимизму. В последующие дни недели и макроэкономические новости из Америки и Европы, и неопределенные заявления ФРС США не принесли уверенности инвесторам. Скорее даже наоборот. Да и отчеты корпораций, среди которых такие гиганты, как Microsoft и Adobe, добавили свою большую «ложку дегтя» в общую бочку неуверенности в завтрашнем дне мировой экономики.

В целом же нынешняя неделя как на зарубежных, так и на отечественных площадках оказалась настолько волатильной, что даже не стоит детализировать, кто и когда падал, а кто - рос. Остается лишь ждать. Либо неоспоримых доказательств уже заявленного окончания рецессии, либо углубления глобального экономического кризиса. Последнее, к сожалению, все еще вероятно…

Владимир Оранский (УНИАН)