Эксперт: мировые фондовые рынки растут, а украинский стоит на месте

Украинский рынок акций уже более месяца консолидируется в пределах 2022-1977 пунктов, в то время как мировые фондовые индексы показывали позитивную динамику.

Об этом сообщила в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

При этом, добавила она, «активность инвесторов на отечественном рынке низкая. Исходя из индикатора R.C.I., большинство голубых фишек находится в зоне перепроданности. А объяснить данную тенденцию можно отсутствием ликвидности на украинском рынке акций – видимо, валютные риски останавливают крупных иностранных инвесторов инвестировать средства в акции украинских эмитентов».

По информации Е.ЕВДОЧЕНКО, торги на украинском фондовом рынке начались сегодня со снижения котировок большинства голубых фишек. Индекс UX, следуя за зарубежными площадками потерял в начале торгов около 0,4%. Торговая сессия на фондовых биржах США накануне завершились снижением основных индикаторов, поэтому сегодня отечественные площадки отыгрывают данное снижение. Инвесторов разочаровал отчет по рынку труда, который вышел вчера и указал на неожиданный рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США.

Как отметила аналитик, сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,4%, европейские индексы теряют в среднем на 0,35%. «Коррекционное снижение на мировых фондовых площадках, которое мы сейчас наблюдаем, является вполне закономерным после стольких дней роста накануне», - считает Е.ЕВДОЧЕНКО.

В частности, по ее словам, российский ММВБ с конца августа вырос в среднем на 7%, американский S&P и японский Nikkei с начала сентября – на 9%, европейские фондовые индикаторы показали рост в среднем на 7%. «А вот на украинском фондовом рынке ситуация иная», - подчеркнула аналитик.