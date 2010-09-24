Эксперт: мировые рынки акций в четверг находились в нисходящем тренде

Мировые рынки акций в четверг, 23 сентября, находились в нисходящем тренде.

Об этом сказал агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он сообщил, что по итогам торгов четверга индекс DJ Stoxx 600 потерял менее 0,1. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%, остановившись на отметке 1 125 пунктов. Индекс DJIA утратил 0,7%.

По словам аналитика, причиной слабости европейских рынков стали негативные данные из Германии. Индекс менеджеров по закупкам в сфере производства в сентябре показал снижение на 2,9 пункта, в то время как участники рынка ожидали падения на 0,6 пункта. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг также показал снижение на 2,6 пункта за этот период. Ирландия вновь разочаровала рынки: сокращение ВВП страны во втором квартале 2010 года составило 1,2%, в то время как участники рынка ожидали роста на 0,4%.

Д.БЕЛОВ добавил, что из США в четверг поступали неоднозначные данные. Количество первичных заявок на пособия по безработице по состоянию на 18 сентября неожиданно выросло на 12 тыс. по сравнению с предыдущим значением и составило 465 тыс., что внесло сумятицу в настроения участников рынка. Статистика с рынка недвижимости была, наоборот, позитивной: продажи вторичной недвижимости в августе оказались немного выше консенсус-прогноза, составив 4,13 млн. домов, что соответствует росту на 7,6%. Кроме того, индекс опережающих показателей от Conference Board в августе показал рост на 0,3% (при ожиданиях в 0,1%).

По информации аналитика, в пятницу, в 15:30 по киевскому времени, выйдет статистика по динамике заказов на товары длительного пользования в США. Участники рынка ожидают, что в августе количество заказов уменьшилось на 1%. В 17:00 рынок узнает продажах недвижимости на первичном рынке США. Консенсус-прогноз предполагает увеличение количества проданных в августе домов до 295 тыс. по сравнению с 276 тыс. месяцем ранее.

«Внешний фон для украинского рынка в пятницу умеренно негативный», - считает аналитик.