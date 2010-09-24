Кредиторы приобретут 49% «Кредитпромбанка»

Кредиторы «Кредитпромбанка» за счет реструктуризации обязательств приобретут 49% капитала этого кредитного финансового учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андрес КУУСВЕК на пресс-конференции в пятницу.

«21 сентября подписали соглашение с «Кредитпромбанком», согласно которому была осуществлена конвертация краткосрочных кредитов в более длинные инструменты, часть будет инвестирована в акционерный капитал на уровне до 100 млн. долларов, 300 млн. долларов – в долговые обязательства», - сказал А.КУУСВЕК.

По его словам, в результате реструктуризации 49% капитала «Кредипромбанка» перейдет в собственность кредиторов, среди которых ЕБРР, «Райффайзен Банк» и др.

Увеличение доли произойдет путем выкупа дополнительной эмиссии акций «Кредитпромбанка». Кроме того, он объяснил, что долговые обязательства на 300 млн. долларов, погашение которых должно было наступить через 2,5 года, будут пролонгированы еще на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, «Кредитпромбанк» в июле 2007 года привлек синдицированный кредит на 100 млн долл, из которых 28 млн долл были предоставлены ЕБРР, 72 млн долл - средства коммерческих банков - участников синдиката. ЕБРР предоставил Кредитпромбанку ресурсы сроком на четыре года, другие участники синдиката - на два года с возможностью пролонгации на такой же период. Организаторами части кредита, предоставляемой коммерческими банками, выступили банки ING, Raiffeisen Zentralbank и Mizuho Corporate Bank.

Кроме того, по состоянию на 1 августа 2008 года Кредитпромбанк, в общей сложности, имел открытые лимиты международных финансовых организаций на сумму свыше 350 млн. долл.

"Кредитпромбанк" создан в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 13,823 млрд гривен, кредиты и задолженность клиентов - 11,756 млрд гривен, обязательства - 11,975 млрд гривен, уставный капитал - 1,838 млрд гривен, собственный капитал – 1,847 млрд гривен.

«Кредитпромбанк» по итогам первого полугодия 2010 года получил прибыль в размере 14,943 млн гривен.

Основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%; гражданин Греции Константинос Папунидис, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) – 38,5837%.