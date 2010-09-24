На Варшавской бирже продано более 6% акций украинского холдинга Astarta

На Варшавской фондовой бирже в четверг, 23 сентября, продано вне биржевой торговли 6,4% акций одного из крупнейших агрохолдингов в Украине - компании Astarta.

Согласно сообщению биржи, которым располагает УНИАН, в ходе так званых "пакетных сделок" продано 1,6 млн. акций стоимостью 75 злотых каждая (120 млн. злотых или около 40 млн. долларов).

На закрытии торгов в четверг бумаги компании снизились на 1,2% - до 76,45 злотых.

На сегодняшних торгах к 12.30 акции компании стоили почти 80 злотых.

Справка УНИАН. Капитализация ASTARTA Holding N.V., акции которой с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже, сейчас составляет около 520 млн. евро при балансовой стоимости около 180 млн. евро.

На конец июня т.г. 40,19% акций компании принадлежали компании Albacon Ventures Limited, 35,19% - фирме Aluxes Holding Limited, 5,15% - Aviva Investors Poland SA.

19,47% акций находятся в свободном обороте.

ASTARTA, главной специализацией которой является выращивание свеклы и производство сахара, на конец 2009 года арендовала на Украине 180 тыс. га земли.

Компания также выращивает зерновые, масличные культуры и занимается животноводством.