Эксперт: суверенные еврооблигации на торгах в пятницу укрепили свои позиции

Украинские суверенные еврооблигации на торгах в пятницу укрепили свои позиции и котировались на 0,25 процентных пункта выше по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН дилер отдела торговых операций ИК Dragon Capital Светлана РУСАКОВА.

Как отмечает эксперт, новый выпуск Украина-15 торговался в пределах 99,5/100,0 (доходность понизилась до 7-6,88%), а Украина-20 выросла до уровня 99,75/100,25 (доходность составила 7,79-7,71%).

По словам С.РУСАКОВОЙ, за суверенными облигациями "подтянулись" и еврооблигации "Нафтогаза Украины", достигнув уровня 107,75/108,25 (7,24-7,10%). Квазисуверенные бумаги Укрэксимбанка-15 также нашли покупательскую поддержку: спрос подтолкнул котировки вверх до 102,25/103,5, что предусматривает доходность на уровне 7,71-7,46%. В то же время, по словам эксперта, выход хороших финансовых результатов за первое полугодие 2010 г. компании ДТЭК не оказал значительного влияния на котировки бумаг: в течение торгового дня предложение и спрос оставались сбалансированными.

Евробонды ДТЭК с погашением в 2015 г. котируются на прежних ценовых уровнях 102,25/103,25, что предусматривает доходность 8,89-8,62%. В целом, как отмечает С.РУСАКОВА, схожая ситуация наблюдается и в остальных ликвидных корпоративных бумагах.