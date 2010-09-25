Эксперты: возвращение «ЗАлКа» в госсобственность - проверка отношений с Россией

Эксперты считают, что возвращение Запорожского алюминиевого комбината («ЗАлК») в государственную собственность является проверкой на прочность украинско-российских отношений.

Такое мнение эксперты высказали в экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина.

В институте напоминают, что Генеральная прокуратура Украины добивается возврата в госсобственность крупнейшего отечественного производителя алюминия - «ЗалКа». Сейчас предприятием владеет подконтрольный российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ алюминиевый гигант «РусАл». В связи с этим Институт Горшенина провел опрос среди экспертов о том, как долго продлятся судебные разбирательства, как данный конфликт отразится на отношениях между Россией и Украиной, а также каковы перспективы развития украинской алюминиевой промышленности.

Директора инвестиционно-банковского департамента инвестиционной группы «Сократ» Владимир КЛИМЕНКО считает, что конфликт вокруг возвращения «ЗАлКа» в госсобственность будет иметь затяжной характер и может вызвать резонанс в политических и деловых отношениях России и Украины. По мнению эксперта, достичь компромисса можно путем изменения тарифа на электроэнергию для комбината. «Производство алюминия требует большого количества электроэнергии, поэтому алюминиевые заводы, как правило, строятся у гидроэлектростанций и получают дешевую электроэнергию. Компромисс возможен именно в разрезе получения электроэнергии по другому тарифу», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Он также добавил, что цена на электроэнергию для предприятия будет и в дальнейшем влиять на привлекательность данного актива. «Комбинат может быть интересен другим ведущим иностранным производителям алюминия. Но вопрос тарифа на электроэнергию все равно будет стоять. Без его решения завод, возможно, никому не будет интересен», - сказал эксперт.

Вице-президент УСПП, глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест», кандидат экономических наук Мирослав ТАБАХАРНЮК также считает, что возвращение комбината в госсобственность может повлечь ряд негативных последствий. «Первое, о чем стоит сказать – это политические последствия такого решения. Я считаю, что будет неправильно, если «ЗАлК» будет возвращен в госсобственность. Также следует учитывать, как это отразится на инвестиционном климате и инвестиционных возможностях Украины», - сказал эксперт.

Вместе с тем, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей высоко оценил перспективы развития украинской цветной металлургии. «Украина имеет сырьевые ресурсы для развития алюминиевой промышленности, имеет мощности по электроэнергии. Исходя из того потенциала, который она имеет, она обречена быть страной с большими объемами производства цветных металлов, в частности, алюминия», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

Аналитик по металлургии ИК «Aton» Илья МАКАРОВ (Россия), в свою очередь, полагает, что данный конфликт никак не повлияет на отношения Украины и России. «С приходом новой власти в Украине отношения между государствами наладились. Сейчас только один позитив. Один конкретный случай с ДЕРИПАСКОЙ никак не повлияет на отношения, к тому же, у ДЕРИПАСКИ в последнее время складывается не совсем хорошая репутация в России», - сказал он и добавил, что на данном этапе украинская алюминиевая промышленность не совсем интересна российскому бизнесу. «Сегодня своих мощностей у «РусАла» достаточно. Алюминий в основном – это экспортная продукция. У «РусАла» самого сейчас проблемы с реализацией своей продукции, поэтому в данных условиях он не совсем заинтересован в украинских алюминиевых активах. Однако, кроме «РусАла», как одного из крупнейших мировых производителей алюминия, думаю, вообще никто не будет заинтересован в украинском предприятии», - сказал И.МАКАРОВ.

Партнер международной юридической фирмы «Integrites» Андрей ЛЯХОВ считает, что длительность разбирательства и его резонанс будут зависеть от позиций, которые стороны займут в данном конфликте. «Если нынешнее правительство Украины не будет повторять опыта предыдущей администрации в национализации «Криворожстали», то данный спор может затянуться на несколько лет. Если все стороны будут вести себя корректно и в рамках закона, спор не произведет негативного воздействия в материальном плане на российско-украинские отношения. Однако, если Генпрокуратура примет решение национализировать предприятие, ДЕРИПАСКА, без сомнения, постарается задействовать рычаги влияния и связи, которые у него есть в российском правительстве, для удержания собственности», - сказал А.ЛЯХОВ.