Эксперт: на мировых фондовых рынках в пятницу происходил сильный рост

На мировых фондовых рынках в пятницу, 24 сентября, происходил сильный рост.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, 24 сентября индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,1%, индекс S&P 500 прибавил 2,1%, а индекс DJIA поднялся на 1,9%. Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, вышедшая в пятницу макроэкономическая статистика привнесла позитивный настрой на рынки. Индекс института IFO, отражающий деловые настроения в Германии, в сентябре показал рост на 0,1 пункта, хотя участники рынка ожидали его снижения на 0,3 пункта.

Аналитик отметил, что статистика из США в пятницу также была позитивно воспринята рынками. Заказы на товары длительного пользования в августе снизились на 1,3% при ожиданиях снижения в 1%. Однако основным фактором снижения данного показателя стали заказы на транспортные средства. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств выросли на 2%, а рынок ожидали роста лишь на 1%. При этом динамика последнего показателя за июль была пересмотрена с падения на 3,8% до падения на 2,8%. Продажи новых домов в США в августе составили 288 тыс., что оказалось ниже ожиданий, однако в точности соответствовало пересмотренному значению за июль.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени опубликован индекс производственной активности от Федерального резервного банка Чикаго. Участники рынка ожидают, что в августе индекс составит -0,5 пункта, по сравнению с 0 пунктов в июле. В 17:30 будет опубликован индекс производственной активности от Федерального резервного банка Далласа. Согласно консенсус-прогнозу, в сентябре значение индекса должно составить -7 пунктов, в то время как в августе индекс составлял -13,5 пункта.

Внешний фон для украинского рынка ценных бумаг сегодня позитивный, считает Д.БЕЛОВ.