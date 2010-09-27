Эксперт: спрос на евробонды не повлиял на цену новых выпусков

Спрос на сегодняшних торгах на украинские евробонды не оказал существенного влияния на цену их новых выпусков, сообщила УНИАН дилер отдела торговых операций инвестиционной компании Dragon Capital Светлана РУСАКОВА.

По ее информации, в понедельник украинские суверенные облигации открылись повышением и в течение торговой сессии пользовались спросом со стороны инвесторов, особенно «длинные» бумаги. Тем не менее, как отмечает эксперт, это не оказало значительного влияния на ценовые уровни на новые суверенные выпуски: Украина-15 котировалась в пределах 100,0/100,5 (с доходностью 6,87-6,75%), а Украина-20 торговалась на уровне 100,25/100,75 (с доходностью 7,71-7,64%). В банковском секторе внимание инвесторов привлекал Приватбанк-15, чьи котировки были в пределах 99,75/100,25 (с доходностью 9,44-9,31%). В корпоративном секторе еврооблигации ДТЭКа удерживают текущие позиции на ровне 102,5/103,0, что предусматривает доходность 8,82-8,69%.