Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала выпуск акций «ВТБ Банка» на 2 млрд. 487 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Напомним, решение об увеличении уставного капитала банка было принято его акционерами на собрании 16 июля. Само размещение будет проходить в два этапа: 24 сентября – 10 октября и 11 – 15 октября т.г.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 29,845 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,159 млрд. грн., обязательства – 27,518 млрд. грн., уставный капитал – 2,929 млрд. грн., собственный капитал – 2,327 млрд. грн.

«ВТБ Банк» во II квартале сократил чистую прибыль в 19 раз – до 90 тыс. грн.

В 2009 году прибыль банка составила 0,456 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ОАО «ВТБ Банк».