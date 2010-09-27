Unilever приобретает компанию Alberto Culver

Группа компаний Unilever объявила о подписании соглашения о приобретении компании Alberto Culver (США).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Ориентировочная сумма сделки составляет 3,7 млрд. долл. и будет оплачена денежными средствами. При этом отмечается, что годовой объем продаж Alberto Culver составляет 1,6 млрд. долл., показатель EBITDA исчисляется 250 млн. долл.

Согласно сообщению, данное приобретение делает Unilever международным лидером рынка кондиционеров для волос, вторым в мире производителем шампуней и третьим – в сегменте средств для укладки. Кроме того, сделка существенно усилит присутствие компании на рынках США, Канады, Мексики и стран Океании.

Сообщается, что Alberto Culver осуществляет рабочие операции в девяти странах мира, включая США, Канаду, Аргентину, Мексику, Великобританию, Южную Африку и Океанию. Компании принадлежат шесть производственных центров, штат ее сотрудников насчитывает 2,7 тыс. человек.

В настоящий момент сделка является предметом согласования с регулирующими органами и одобрения со стороны акционеров Alberto Culver.

Справка УНИАН. Unilever - один из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса. Компания владеет ТМ Omo, Lipton, Dove, Axe/Lynx, Knorr, Hellmann’s, мороженое Wall’s, Flora/Becel, Vaseline, Surf и Cif.

Портфель торговых марок Unilever в Украине включает пищевые продукты, такие как майонез, кетчупы и соусы Calve, майонез Hellmann`s, спреды Rama, растительно-творожные кремы Crème Bonjour, супы и приправы Knorr, чай "Беседа", Brooke Bond и Lipton, а также средства личной гигиены и бытовой химии: шампуни и косметические средства Dove, шампуни и средства по уходу за волосами Clear vita ABE, Sunsilk и Timotei, дезодоранты Rexona и Axe, чистящие и дезинфицирующие средства Domestos и Cif.