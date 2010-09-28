Эксперты пересматривают состояние дел в мировой экономике в положительную сторону

Аналитики Astrum Investment Management пересматривают состояние дел в американской и мировой экономике в течение сентября в положительную сторону.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании, переданном агентству УНИАН.

В целом, подчеркивают аналитики, поток статистики был позитивным для рынков, что отразилось в двухпроцентном росте индекса S&P 500 за прошедшую неделю. Подъем на фондовых биржах США продолжается четвертую неделю кряду. По итогам прошлой недели индекс S&P 500 прибавил 2%, закрывшись на уровне 1 149 пунктов, а DJIA увеличился на 2,4% до 10 860 пунктов. В итоге, с начала сентября S&P 500 вырос уже на 9,5%, DJIA — на 8,4%. При этом произошло укрепление евро, что традиционно является сигналом роста аппетита инвесторов к риску. Котировки доллар/евро на начало текущей недели находятся на уровне 1,34-1,35, а стоимость нефти вплотную приблизилась к отметке в USD 77 долларов за баррель.

В то же время, аналитики обращают внимание на тот факт, что инвесторы пока неохотно идут на развивающиеся рынки облигаций. Спрэд индекса EMBI+ Global с начала сентября расширился на 3 пункта до 283 пунктов (около 1%). Фактически без изменений осталась и доходность казначейских обязательств США. Доходность десятилетних Treasuries на данный момент составляет 2,6%, что практически соответствует уровню начала сентября (2,57%). Аналогичная картина наблюдается и по двухлетним бумагам, доходность которых на данный момент близка к отметке 0,44%, что даже незначительно ниже, чем на начало месяца (0,47%). Таким образом, несмотря на бурный рост фондового рынка, стоимость казначейских облигаций остается фактически без изменений, также не показывая роста аппетита к риску.

По мнению аналитиков, если ситуация на рынке Treasuries может быть объяснена активизацией действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по скупке государственного долга, то отсутствие роста цен на облигации развивающихся рынков сигнализирует о нарушении традиционной корреляции. Аналитики не исключают, что это вызвано большим объемом предложения нового долга развивающихся рынков, что не позволяет доходности идти вниз. При этом стоимость

финансовых ресурсов продолжает снижаться и приближается к историческому минимуму, который был достигнут в феврале 2010 года. Стоимость шестимесячного LIBOR достигла 0,46% (исторический минимум - 0,38%). Таким образом, американский рынок является основным центром притяжения избыточной ликвидности.

Как отмечают аналитики, на прошедшей неделе продолжила выходить смешанная статистика, в том числе со стороны одной из главных «болевых точек» - рынка труда. Количество первичных заявок на пособие по безработице по состоянию на 18 сентября неожиданно выросло на 12 тыс. по сравнению с предыдущим значением и составило 465 тыс.

В то же время, по словам аналитиков, после июльского «провала» начинает радовать рынок недвижимости США: у инвесторов появились веские основания полагать, что «дно» пройдено, и восстановление возможно даже без значительных стимулирующих программ. Продажи недвижимости на вторичном рынке в августе оказались немного выше консенсус-прогноза, составив 4,13 млн. домов, что соответствует росту на 7,6%. При этом количество новых закладок домов в августе увеличилось до 598 тыс., или на внушительные 10,5%. Количество же выданных разрешений на строительство домов выросло на 10 тыс. до 569 тыс. штук. Продажи новых домов в США в августе составили 288 тыс., что оказалось ниже ожиданий, однако в точности соответствовало пересмотренному значению за июль.

Из прочей статистики аналитики выделяют снижение заказов на товары длительного пользования в августе на 1,3% (при ожиданиях в 1%). Однако основным фактором снижения данного показателя стали заказы на транспортные средства. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств выросли на 2% (рынок ожидал роста лишь на 1%). При этом динамика последнего показателя за июль была пересмотрена с падения на 3,8% до 2,8%.