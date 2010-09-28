Эксперт: фондовые рынки в понедельник фиксировали прибыль

Мировые фондовые рынки в понедельник, 27 сентября, фиксировали прибыль от роста накануне.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что согласно опубликованному индексу производственной активности Федерального резервного банка Чикаго, производственная активность в данном регионе в августе незначительно отклонилась вниз от тренда. Индекс показал значение -0,53 пункта, в то время как участники рынка ожидали значения -0,5 пункта. В то же время индекс Федерального резервного банка Далласа о производственной активности в этом южном регионе страны принес еще большее разочарование рынкам. В сентябре индекс производственной активности региона составил -17,7 пункта при ожиданиях в -7 пунктов. Отрицательные значения индексов указывают на отклонение динамики от тренда вниз, тогда как положительные - на превосходство над трендом, объяснил аналитик.

Д.БЕЛОВ также сообщил, что акции компаний финансового сектора в понедельник зафиксировали наибольшеепадение, после того как рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг ирландского Anglo Irish Bank сразу на три шага (с A3 до Baa3), поскольку банк может нуждаться в государственной поддержке.

По словам аналитика, в понедельник индекс DJ Stoxx 600 скорректировался на 0,4%. Индекс S&P 500 потерял 0,6%, а индекс DJIA снизился на 0,4%. Индикатор Украинской биржи двигался в унисон с мировыми площадками. Индекс УБ открылся ростом котировок, но не смог зафиксировать достигнутые результаты. На фоне отсутствия важных новостей трейдеры фиксировали прибыль после пятничного роста. Объем торгов акциями был низким и составил 50 млн. грн. «Стирол» стал лидером падения, утратив 2,85%.

По информации Д.БЕЛОВА, сегодня в 17:00 по киевскому времени выйдут данные о потребительских настроениях в США от Conference Board. Участники рынка ожидают, что в сентябре индекс составит 52,1 пункта, что на 1,4 пункта ниже августовского показателя. В это же время будет опубликован индекс производственной активности Федерального резервного банка Ричмонда. Согласно консенсус-прогнозу, в сентябре индекс должен снизиться на 5 пунктов и составить +6 пунктов.

Внешний фон для украинского рынка сегодня негативный, считает аналитик.