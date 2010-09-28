Сегодняшний аукцион должен подтвердить устойчивость спроса на ОВГЗ - Astrum

Сегодняшний аукцион должен подтвердить устойчивость спроса на стандартные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), рост которого стал результатом ценового ралли в сегменте НДС-облигаций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, наиболее интересным является результат размещения облигаций с погашением в марте 2013 года. Правительству не удавалось разместить бумаги со сроком обращения два года и выше на протяжении последних нескольких месяцев. В то же время, аппетиты рынка существенно снизились после резкого падения доходности по НДС-облигациям. Таким образом, аналитик ожидает появления заявок по данному выпуску в диапазоне 12,5-14%.

По словам С.ФУРСЫ, трудно сказать, какой уровень доходности Минфин сочтет приемлемым и, соответственно, какой будет доходность размещения наиболее длинных ценных бумаг. Он считает, что стратегической целью правительства является снижение доходности по среднесрочным бумагам ниже 12%, что может определять приемлемый для Минфина уровень ставок отсечения. Доходность на коротком конце кривой продолжит снижаться, не исключает аналитик. Его ожидания ставок отсечения по шестимесячным бумагам составляют 8,5-9%, по 11-месячным облигациям – 10,5-11%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 28 сентября т.г. проводит размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К продаже предлагаются бумаги со сроком обращения: 168 дней (полное погашение 16 марта 2011 года); 336 дней (погашение 31 августа 2011 года); 910 дней (погашение 27 марта 2013 года).