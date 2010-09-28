92,79% «Укртелекома» будут выставлены на конкурс с открытым предложением цены

Государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Об этом говорится в обнародованном на правительственном сайте распоряжении Кабинета министров Украины № 1884-р от 27 сентября 2010 г.

Как отмечается в распоряжении, Кабинет министров также аннулировал свое предыдущее распоряжение № 828 от 17 июля 2009 г. , в соответствии с которым управление корпоративными правами государства в «Укртелекоме» было возложено на Министерство транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, 28 сентября, заявил журналистам, что «в соответствии с законодательством разработан график (приватизации – УНИАН)". "Мы рассчитываем, что до конца года эта приватизация состоится", - добавил он.

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО 1 сентября сообщил журналистам, что начальная стоимость приватизируемого госпакета акций «Укртелекома» может составить около 12 млрд. грн.

При этом, по его словам, капитализация находящегося в госсобственности пакета акций данного коммуникационного предприятия на тот момент составляла 10 млрд. 400 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.