Реализационная цена «Укртелекома» может составить 13 млрд. грн. - эксперт

Реализационная цена «Укртелекома» с учетом премии за контроль может составить 13 млрд. грн., сообщила в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Аналитик также отметила, что исходя из текущей рыночной цены стоимость планируемого к продаже 92,79%-ого пакета акций «Укртелекома» составляет 10,1 млрд. грн. «На наш взгляд, это тот минимум, который можно выручить в настоящее время от продажи предприятия, а с учетом премии за контроль сумма может превысить 13 млрд. грн.», - отметила Е.ЕВДОЧЕНКО. По ее информации, капитализация предприятия на сегодня составляет 10,9 млрд. грн.

По мнению аналитика, потенциальными покупателями «Укртелекома» могут стать "СКМ", акционеры «Киевстара» и "МТС", «Ростелеком», Deutsche Telekom и пр.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с принятым вчера, 27 сентября, Кабинетом министров Украины распоряжением № 1884-р, государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.