Эксперты: активность на рынке еврооблигаций вчера была ниже средней

Активность на украинском рынке еврооблигаций во вторник, 28 сентября, была ниже средней.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, незначительно снизились во вторник длинные суверенные выпуски. Муниципальные и корпоративные бумаги в цене не изменились. Высоким спросом пользовались облигации банков, а именно «ПриватБанка», «Альфа банка Украина» и ПУМБ.

Как сообщают аналитики, украинские акции, торгующиеся на международных площадках, вчера продемонстрировали смешанную динамику. Больше всего упал в цене Cadogan Petroleum. JKX Oil & Gas и Regal Petroleum потеряли 0,19% и 1,84% соответственно. Новость о привлечении Ferrexpo (+0,38%) нового кредита немного подтолкнула цену на акции компании. МХП (+0,92%) также закрылся ростом. На Варшавской фондовой бирже «Астарта» (-2,62%) и «Кернел» (-1,66%) торговались в красной зоне.