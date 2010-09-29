Эксперты: индекс Украинской биржи колебался в течение всего вчерашнего дня

Индекс Украинской биржи колебался в течение всего вчерашнего дня под влиянием возросшего оптимизма потребителей в Германии и позитивной экономической статистики в Великобритании с одной стороны, и падением доверия потребителей и негативной статистики производства в США с другой.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, по итогам вторника, 29 сентября, отечественные фондовые площадки снизились. Наибольшее падение продемонстрировали акции горно-металлургического сектора. Так, Авдеевский коксохим потерял 0,85%, «Азовсталь» - 1,7%, Енакиевский метзавод - 0,29%, Ясиновский КХЗ - 0,11%. Лидером падения стал Алчевский меткомбинат (-2,87%).

По информации аналитиков, «Мотор Сич» (-1,73%) и «Центрэнерго» (-1,63%) во вторник также существенно снизились. При этом и банки также следовали общему негативному тренду. «Райффайзен банк Аваль» упал на 1,01%, «Укрсоцбанк» - на 2,67%. В зеленой зоне закрылись только «Укрнафта» (+1,70%), «Укртелеком» (+0,72%) и «Захидэнерго» (+2,34%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 28 сентября, снизился на 0,02% – до 791,44 пункта. Общий объем торгов составил 321 млн. 139 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,42% – до 1980,11 пункта. Общий объем торгов составил 112 млн. 921 тыс. грн., из них на срочном рынке – 19 млн. грн.