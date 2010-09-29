Эксперт: мировые фондовые рынки зафиксировали разнонаправленное движение

Мировые фондовые рынки во вторник, 28 сентября, зафиксировали разнонаправленное движение.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что по итогам вчерашних торгов индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,2%. Индекс S&P 500 прибавил 0,5%, а индекс DJIA вырос на 0,4%.

По словам аналитика, европейские рынки в течение вторника находились под влиянием негативных новостей от ведущих рейтинговых агентств, которые заявили о возможном понижении долговых рейтингов Испании. Эти заявления, в частности, привели к росту стоимости страховок от дефолта (CDS) по обязательствам многих стран еврозоны. Индекс потребительских настроений в США, рассчитываемый Conference Board, снизился до 48,5 пункта в сентябре при ожиданиях в 52,1 пункта. Моментальной реакцией рынка было снижение, однако впоследствии он отыграл внутридневные потери благодаря новостям из корпоративного сектора. В частности, акции крупнейшей в США аптечной сети Walgreen Co. выросли на 11,4% после отчета компании за последний квартал, который показал рост прибыли на 8%.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, дополнительным фактором роста рынков во вторник стали спекуляции относительно того, что ФРС США начнет покупку государственных облигаций в связи с ухудшением ситуации в экономике. Индекс S&P/Case-Shiller, измеряющий цены на недвижимость в 20 городах США, в июле показал рост на 0,6% в месячном измерении и на 3,2% в годовом. Это говорит о замедлении роста цен по сравнению с предыдущим месяцем, однако подтверждает мнение о том, что спад на американском рынке не углубляется и без государственных программ стимулирования. При этом уже после закрытия американского рынка был опубликован индекс производственной активности (PMI) для Китая за сентябрь, рассчитываемый совместно HSBC и Markit. Индекс вырос на 1 пункт до отметки 52,9 пункта, что является самым высоким показателем за последние пять месяцев.

По информации аналитика, сегодня не ожидается выхода значительных макроэкономических данных. Внешний фон для украинского рынка - умеренно позитивный.