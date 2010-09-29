Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи - снизился
18:17, 29 сентября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 сентября, повысился на 0,19% – до 792,92 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 595 млн. 775 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,49% – до 1970,34 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 93 млн. 270 тыс. грн., из них на срочном рынке – 19 млн. 709 грн.
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