Эксперт: доходность ОВГЗ рекордно снизилась

Вчерашний аукцион зафиксировал рекордное снижение доходности по всем выпускам облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его информации, ставки отсечения снизились на 200 базисных пунктов. В то же время, аналитик отметил низкую репрезентативность результатов аукциона. Минфин удовлетворил 5 заявок из 60 поданных. В итоге при спросе в 2,5 млрд. грн. объем размещения составил лишь 66 млн. грн., или около 3% от общей суммы поданных заявок. «При этом объем размещения можно рассматривать как еще более малый, учитывая тот факт, что одна из двух удовлетворенных заявок по шестимесячным бумагам подавалась как неконкурентная, и инвестор вряд ли ожидал такого резкого снижения доходности», - считает С.ФУРСА.

Как отметил аналитик, реальный спрос на доходность 7,15% по коротким 6-месячным бумагам составил лишь 10 млн. грн. Аналогичная ситуация и по другим бумагам, где Минфин удовлетворял только заявки на минимальном уровне, которые значительно отличались от максимальных бидов. Разница между ставкой отсечения и максимальной заявкой по годовым ОВГЗ составила 175 базисных пунктов, по облигациям со сроком обращения 2,5 года - 275 пунктов.

Таким образом, по мнению С.ФУРСЫ, «еще слишком рано говорить о появлении рыночного спроса на доходность 12% по среднесрочным бумагам, которые являются рыночным аналогом и индикативом для НДС-облигаций. Данный уровень является желаемым для правительства, и результаты аукциона являются своеобразным «маячком», который правительство выставляет для участников рынка». При этом действия правительства могут оказаться эффективными, учитывая общую тенденцию снижения доходности в сегменте государственных облигаций, полагает аналитик. По его словам, основным драйвером выступает устойчивый спрос на НДС-облигации.

С.ФУРСА отметил, что, несмотря на трудность интерпретации результатов вчерашнего аукциона, по ОВГЗ со сроком обращения 6 и 11 месяцев максимальные заявки соответствовали ставкам отсечения, установленным Минфином две недели назад. Таким образом, аналитик считает реальным снижение доходности среднесрочных облигаций до уровня 12%. По его прогнозам, это дает ориентир для доходности НДС-облигаций на уровне 12,5%-12,75%, что соответствует дисконту около 14%.

Как сообщал УНИАН, по результатам вчерашнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет Украины привлечено 62 млн. 865,500 тыс. грн.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 16 марта 2011 года на сумму 38,726 млн. грн. с уровнем доходности 7,15% годовых, 31 августа 2011 года – на сумму 23,087 млн. грн. с доходностью 9% годовых, 27 марта 2013 года – на сумму 1,053 млн. грн. с доходностью 12% годовых.