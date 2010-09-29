Банк «Хрещатик» выкупил часть своих облигаций, предъявленных к оферте

Банк «Хрещатик» 27 сентября т.г. выкупил на 1,5 млн грн. своих облигаций серии «F», которые были предъявлены к оферте.

Как говорится в сообщении пресс-службы, переданном агентству УНИАН, банк своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства относительно досрочного выкупа бумаг.

Банк также осуществил выплату процентов по этим облигациям за 12-й купонный период (28 июня 2010 г. – 26 сентября 2010 г.) из расчета 18% годовых, что составляет 44,88 грн на одну облигацию.

Процентная ставка по облигациям серии «F» на 13-й, 14-й, 15-й и 16-й купонные периоды установлена в размере 17% годовых.

Как сообщалось, облигации Банка «Хрещатик» серии “F” выпущены в 2007 г. в объеме 100 млн грн сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составляли 6,454 млрд грн, обязательства – 5,782 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 4,12 млрд грн, собственный капитал – 671,329 млн грн, уставный капитал – 617,76 млн грн.

Чистая прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» во II квартале 2010 года составила 3,442 млн грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.