Эксперт прогнозирует усиление активности на украинском фондовом рынке

Последние два дня текущей недели будут насыщены зарубежной макроэкономической статистикой, что может подтолкнуть отечественных игроков фондового рынка к активным действиям.

Такую точку зрения высказала аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

В частности, аналитик выделила из ожидаемых завтра статистических данных уровень безработицы в Германии и инфляцию в еврозоне, окончательные данные по ВВП США за 2-й квартал, а также традиционные данные с американского рынка труда.

По информации Я.ЛАВРИК, к началу сегодняшних торгов на Украинской бирже сложился умеренно-позитивный внешний фон. Российские и европейские биржи на открытии показывали восходящую динамику, отыгрывая рост индексов на американских площадках и сильную статистику из Китая. «Показатели производственной активности в Поднебесной придали уверенность инвесторам в том, что рост экономики, ставшей мировым катализатором восстановления после кризиса, продолжается», - объяснила аналитик.

Как подчеркнула Я.ЛАВРИК, несмотря на то, что оптимистичный настрой на площадках Старого света быстро сошел на нет и основные европейские индикаторы опустились на отрицательную территорию, игроки на отечественном рынке не спешили выходить из открытых позиций. Рост индексов на российских биржах, обусловленный преимущественно внутренними новостями, оказывал поддержку украинскому рынку: большую часть дня индекс УБ провел на положительной территории в боковом тренде. Однако в конце сегодняшнего дня под давлением опасений возможного понижения кредитного рейтинга Испании и разнонаправленного открытия американских рынков, на УБ усилились распродажи.

По словам аналитика, в лидерах торгов 29 сентября второй день подряд закрепились акции «Укрнафты» (+1,59%), чему способствовали ожидания увеличения дохода компании от продажи собственного газа по рыночным ценам. Хороший рост показали также малоликвидные акции угледобывающих компаний: шахт «Красноармейская -Западная № 1» (+2,54%) и «Комсомолец Донбасса» (+4,38%).

Я.ЛАВРИК отметила, что в аутсайдерах сегодняшних торгов закрепились акции «Стирола» (-3,61%), бумаги которого возвращаются к справедливым ценовым уровням после динамичного роста накануне. На котировки банка «Форум» (-1,14%) негативное влияние оказала новость о том, что Комитет защиты вкладчиков Украины обратился к председателю и членам Совета НБУ с требованием ввести в банке временную администрацию.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 сентября, повысился на 0,19% – до 792,92 пункта. Общий объем торгов составил 595 млн. 775 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,49% – до 1970,34 пункта. Общий объем торгов составил 93 млн. 270 тыс. грн., из них на срочном рынке – 19 млн. 709 грн.