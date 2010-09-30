Эксперт: индекс Украинской биржи провел очередную неопределенную сессию

Индекс Украинской биржи вчера провел очередную неопределенную торговую сессию.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс Украинской биржи открыл вчерашние торги ростом котировок на позитивном внешнем фоне, но затем снижался в течение дня. К концу торговой сессии в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,4%, а американские индексы торговались снижением на 0,4-0,6%, сообщил аналитик.

Денис БЕЛОВ отметил, что в среду, 29 сентября, лидировали в падении акции «Стирола», потерявшие 3,6% стоимости. «Укрнафта» при этом подорожала на 1,6%, добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 сентября, повысился на 0,19% – до 792,92 пункта. Общий объем торгов составил 595 млн. 775 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,49% – до 1970,34 пункта. Общий объем торгов составил 93 млн. 270 тыс. грн., из них на срочном рынке – 19 млн. 709 грн.