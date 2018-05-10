Кто станет главным связистом Украины – Ахметов или россияне?

Украина - страна традиций. Мы с завидным постоянством отмечаем Восьмое марта, Старый-Новый год и еще массу «важных» советских дат, которые для приличия, с учетом национальных приоритетов, переименовали. Еще одной традицией, правда не связанной с праздниками, является приватизация "Укртелекома". Какой бы направленности или расцветки не была власть, какие бы обещания не давала или ошибки не делала, одно остается неизменным – намерение продать предприятие. Не стало исключением и теперешнее правительство “прагматиков”. На днях премьер-министр Николай Азаров достаточно неоднозначно задекларировал, что Кабмин принял решение выставить на продажу основное телекоммуникационное предприятие страны единым пакетом. Позже на правительственном сайте было обнародовано распоряжение, в котором кроме заявленного премьером говорилось и об аннулировании предыдущего решения Кабмина относительно передачи прав на управление «Укртелекомом» Министерству транспорта и связи.

Вероятно, к продаже «Укртелекома» правительство подтолкнула логика событий. В частности, полный провал выполнения плана по приватизационным поступлениям. Сначала года он составлял порядка 10 млрд. грн., но летом был подкорректирован до немногим более 6 млрд. Однако даже коррекция не принесла желаемого результата. Поступления от приватизации на начало сентября составили 511,6 млн. грн. - 8% годового плана! Единственная существенная продажа за все время – реализация 76% акций “Лугансктепловоза”, но и тут не обошлось без скандала, причем еще не закончившегося. Приватизация других предприятий, в том числе Одесского припортового завода, выглядит на данный момент отдаленной перспективой. Поэтому и вспомнили о вечной соломинке для приватизаторов всех времен – “Укртелекоме”. Что скрывать, объект действительно солидный, его продажа позволит не только выполнить, а с учетом корректив, перевыполнить план продаж госсобственности.

Кстати, председатель Фонда госимущества Александр Рябченко заявлял, что считает 12 млрд. грн. ($ 1,5 млрд.) приличной ценой за пакет акций «Укртелекома». Примерно такого же мнения и эксперты. По оценке руководителя аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, капитализация предприятия на сегодня составляет 10,9 млрд. грн. По ее словам, исходя из текущей рыночной цены стоимость планируемого к продаже 92,79% пакета акций «Укртелекома» составляет 10,1 млрд. грн. «На наш взгляд, это тот минимум, который можно выручить в настоящее время от продажи предприятия, а с учетом премии за контроль сумма может превысить 13 млрд. грн.», - подчеркнула Е.Евдоченко.

***«Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи и др. Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки - 456,4 млн. грн. Чистая прибыль «Укртелекома» за 1 полугодие 2010 года - 47,973 млн. грн., доход (с учетом НДС и других сборов) - 4,03 млрд. грн. Количество абонентов Интернет - 1 млн. пользователей.

А по мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Андрея Беспятова, с учетом стратегической значимости компании в связи с ее монопольным положением на рынке фиксированной связи, обладанием единственной в Украине лицензией на мобильную связь третьего поколения и крупнейшей сетью широкополосного доступа к Интернет, стоимость “Укртелекома” может достичь 14 млрд. грн. ($ 1,8 млрд.).

Все хорошо, но в ситуации с “Укртелекомом” настораживает несколько моментов. Первое – традиция долго говорить о его приватизации, принимать даже какие-то решения, но в последний момент все перенести до лучших времен. Так, несмотря на заявление премьер-министра о вероятной продаже «Укртелекома» до конца года, приватизационный конкурс еще не объявлен, к тому же необходимо некоторое время на его подготовку. По словам директора департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексея Блинова, на сегодняшний день ситуация с реорганизацией компании существенно не изменилась, остаются не до конца решенными такие обременительные проблемы, как социальные обязательства (в частности, финансирование универсальных услуг) и избыточные расходы. Результатом этого могут стать дополнительные условия приватизации (так называемые инвестиционные обязательства) для нового владельца, что может притормозить продажу компании.

С другой стороны стоит отметить, что на данный момент позиции сторонников приватизации «Укртелекома» крепки как никогда: разные ветви власти сейчас не находятся в состоянии постоянной междоусобной войны, да и глава ФГИ А.Рябченко является пылким сторонником продажи компании. К тому же, экономическая ситуация в стране подталкивает к этому, в частности, проблемы с наполнением бюджета. Сколько бы не говорилось правительственными чиновниками о нерасходовании средств от приватизации на проедание, кажется, других вариантов, куда они пойдут, нет.

Однако, есть еще один фактор, который может помешать продаже «Укртелекома». Многое зависит от того, кто выступит его покупателем. При любом упоминании о приватизации предприятия нынешний председатель Фонда госимущества как молитву повторяет фразу о большой заинтересованности в «Укртелекоме» иностранных инвесторов. Судя по его словам, сейчас в приемной Фонда не протолкнуться, она забита представителями крупных международных корпораций, а также банков-советников с мировым именем.

Но эксперты в этом вопросе более сдержанные. Так, директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital А.Беспятов сомневается, что установленного законодательством срока в 75 дней на проведение конкурса будет достаточно для того, чтобы все заинтересованные международные инвесторы провели надлежащую проверку (due diligence) “Укртелекома”. По мнению аналитика, вполне возможно, что список потенциальных покупателей ограничится украинскими и российскими компаниями. Кроме того, поспешность в принятии решения о приватизации свидетельствует, что правительство хочет получить доходы от продажи “Укртелекома” уже в этом году. Хоть закон и предоставляет будущему покупателю срок до 60 дней для осуществления расчетов, Кабмин, вероятно, постарается договориться о досрочной оплате, что также ограничит количество претендентов на покупку.

Между тем, ряд аналитиков считает, что ситуация может быть более прозаичной - украинские реалии, непрозрачность работы телекоммуникационного предприятия, правила игры на рынке, кулуарность действий власти начисто отрезают от участия в приватизации западных инвесторов. Да, поинтересоваться условиями конкурса всегда можно, но стать его полноценным участником - вряд ли. Тем более что, по словам осведомленных людей, конкурс объявят лишь тогда, когда определят его победителя. То есть, объявление конкурса по продаже “Укртетелекома” автоматически будет означать его окончание – покупатель уже выбран. В конечном итоге, чего греха таить, так в большой украинской приватизации было почти всегда. Хотите знать, кто будет победителем – читайте конкурсные условия…

Подобные рассуждения подтверждаются и представителем одной международной консалтинговой фирмы. По его мнению, победителями конкурса по “Укртелекому” могут быть “без вариантов” только либо россияне, либо аффилированные господину Ахметову структуры. Он считает, что для российских инвесторов “Укртелеком” представляет, скорее, “не экономическую, а геополитическую ценность”.

Если такие комментарии исходят от представителей международных консалтинговых компаний, то, очевидно, каких-либо иллюзий относительно результатов своего участия в данном приватизационном конкурсе у западных инвесторов особо нет.

Исходя из этого, остается решить последний вопрос – кто же все-таки станет счастливым обладателем крупнейшей телекоммуникационной компании Украины – Ахметов или россияне? Сразу стоит отметить, что победа одной или другой стороны вызовет бурю эмоций как у оппозиции, так и у неудовлетворенных проигрышем участников конкурса. И кулуарные договоренности в этом случае мало помогут. Действительно, как украинской власти убедить россиян воздержаться от участия в конкурсе в интересах украинского капитала, или какие слова найти для Ахметова, чтобы тот уступил россиянам? Задача почти нереальная, а возможный скандал по своим размерам и последствиям имеет шанс превзойти все, что было в этой сфере ранее.

Однако стороны могут пойти и другим путем. Есть большая вероятность того, что потенциальные покупатели “Укртелекома” объединятся, другими словами создадут пул для участия в приватизационном конкурсе. Именно в этом пуле и будет четко выписана доля участия россиян и Ахметова, чтобы исключить возможность какого-либо глобального конфликта в будущем. В конечном итоге, опыт создания и работы совместных российско-украинских предприятий наша страна уже имеет...

Максим Хорунжий (УНИАН)