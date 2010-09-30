Эксперт: вчера на рынке еврооблигаций наблюдалось заметное оживление

На рынке украинских еврооблигаций вчера наблюдалось заметное оживление с преобладанием покупателей.

Об этом сообщила УНИАН дилер отдела торговых операций инвестиционной компании Dragon Capital Светлана РУСАКОВА.

По ее словам, оживление на рынке способствовало росту цен на украинские суверенные еврооблигации, а также на бумаги корпоративного сектора. В итоге Украина-20 поднялась до уровня 100,25/100,75, что подразумевает доходность 7,71-7,64%. В то же время котировки Нафтогаза-14 не изменились и остались на уровне 108,0/108,5 (7,16-7,0%). Среди банков высоким спросом по-прежнему пользуются еврооблигации ПУМБ-14, которые котировались в диапазоне 96,75/97,5 (11,99-11,76%). В корпоративном секторе пальма лидерства досталась Метинвесту-15, бумаги которого торговались в пределах 105,75/106,5 (8,71-8,82%).