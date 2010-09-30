Эксперт: мировые рынки акций снова снизились

13:16, 30 сентября 2010
Фондовый рынок
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Мировые рынки акций в среду, 29 сентября, снова зафиксировали снижение.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он сообщил, что по итогам торгов 29 сентября индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,5%. Индекс S&P 500 снизился на 0,3%, а индекс DJIA — на 0,2%.

По словам аналитика, в условиях отсутствия значимых новостей американский рынок в среду торговался в боковом тренде. Впрочем, наблюдались отраслевые особенности. Основной новостью за день стало резкое сокращение запасов нефти в США. Согласно данным Департамента энергетики США по состоянию на 24 сентября, запасы нефти составили 357,86 млн. баррелей, сократившись за неделю на 475 тыс. барр., что привело к росту цен на нефть более чем на 2%. На фоне скачка цен на нефть повысились акции нефтяных компаний Sunoco и BP. Однако в потребительском секторе наблюдалось падение котировок, лидером которого стали акции Urban Outfitters, потерявшие 8,4%.

Как отметил Д.БЕЛОВ, сегодня в 15:30 по киевскому времени выйдут данные по очередному пересмотру динамики ВВП США за второй квартал 2010 года. Участники рынка не ожидают сюрпризов и прогнозируют сохранение оценки роста ВВП на 1,6%. В это же время будет опубликована статистика по еженедельным заявкам на пособия по безработице в США. Согласно прогнозам участников рынка, количество заявок по состоянию на 25 сентября должно составить 460 тыс., что на 5 тыс. ниже значения предыдущей недели. В 16:45 будут опубликованы данные индекса менеджеров по закупкам в Чикаго. Участники рынка ожидают, что в сентябре индекс составит 55,5 пункта, что на 1,2 пункта ниже августовского показателя.

По мнению аналитика, внешний фон для украинского рынка ценных бумаг сегодня умеренно негативный.

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