Phoenix Capital: украинский фондовый рынок продемонстрировал повышенную волатильность

Торги на украинском фондовом рынке в среду, 29 сентября, характеризовались повышенной волатильностью.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, торги на Украинской бирже в среду открылись уверенным ростом котировок, однако впоследствии цены начали снижаться и по итогам дня индекс упал. Общий объем торгов был умеренным.

По информации аналитиков, наихудшие результаты в среду продемонстрировали банки. «Райффайзен банк Аваль» потерял 1,09%, «Укрсоцбанк» снизился на 1,72%.

Аналитики сообщают, что большинство компаний горно-металлургического сектора в среду продолжили падение. Алчевский меткобинат потерял 0,18%, Aвдеевский коксохим - 1,17%, «Азовсталь» - 0,26%. Только Енакиевский метзавод поднялся на 0,11%, а Ясиновский КХЗ в цене не изменился.

В обзоре отмечается, что генкомпании («Центрэнерго» потеряла 1,11%, «Захидэнерго» - 0,72%), «Мотор Сич» (-1,17%) и «Укртелеком» (-0,12%) также упали в цене. Существенный рост продемонстрировала «Укрнафта», прибавив 1,59%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 сентября, повысился на 0,19% – до 792,92 пункта. Общий объем торгов составил 595 млн. 775 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,49% – до 1970,34 пункта. Общий объем торгов составил 93 млн. 270 тыс. грн., из них на срочном рынке – 19 млн. 709 грн.