Эксперты: торги украинскими акциями на иностранных биржах закрылись разнонаправленно

Торги украинскими акциями на иностранных площадках по итогам вчерашней сессии закрылись разнонаправленно.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, инвесторы покупали акции нефтегазовых компаний и Ferrexpo (+3,33%). Cadogan Petroleum повысился на 3,75%, JKX Oil & Gas поднялся на 1,08%. Что касается бумаг компаний пищевой промышленности, что «Кернел» (+1,15%) вырос, а «Астарта» (-0,46%) и МХП (-0,86%) немного снизились.

Как отмечают аналитики, на украинском рынке еврооблигаций вчера росли корпоративные выпуски. Среди лидеров оказались МХП, «Метинвест» и ПУМБ – все бумаги прибавили около пункта. Суверенные облигации также немного выросли.