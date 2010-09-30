Индекс Украинской биржи не сумел перекрыть потери, несмотря на позитив из США - эксперт

Несмотря на позитивные макроэкономические данные из США, индекс Украинской биржи не сумел перекрыть потери, завершив четверг падением.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, «индекс УБ торговался в нисходящем тренде в первой половине дня и затем сменил тенденцию на восходящую». Оценка роста реального ВВП США во втором квартале 2010 года была повышена до 1,7%. Первичные заявки на пособие по безработице по состоянию на 25 сентября снизились на 16 тыс. до 453 тыс. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго вырос c 56,7 пункта в августе до 60,4 пункта в сентябре.

Таким образом, отметил Д.БЕЛОВ, «вся макроэкономическая статистика из США, опубликованная к концу торгов 30 сентября в Украине, была позитивной». К концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,7%, американские индексы торговались ростом на 0,5-0,7%.

По информации аналитика, «Укрсоцбанк» в четверг стал лидером падения, потеряв 2,75%. При этом акции «Лугансктепловоза» «выстрелили» в последние минуты торгов, закрывшись ростом на 20,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 30 сентября, упал на 1,12% – до 784,04 пункта. Общий объем торгов составил 170 млн. 906 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,68% – до 1957,03 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 751 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. грн.