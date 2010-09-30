Эксперт: украинский фондовый рынок показал наихудшую динамику среди развивающихся стран

Динамика украинского фондового рынка в настоящее время, после падения в августе, выглядит наихудшей среди стран с развивающейся экономикой на фоне роста российского ММВБ на 4,5%, Бразилии и Китая на 9%, Индии на 14%.

Об этом сообщила в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, украинский индекс UX за данный отрезок времени снизился на 0,8% по причине низкой ликвидности на отечественном рынке ценных бумаг. «Кроме того, когда на мировых фондовых площадках случаются коррекции вниз, украинские участники торгов очень активно реагируют на данный факт, открывая короткие позиции, что приводит к значительным потерям курсовой стоимости акций на бирже», - подчеркнула аналитик.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, в октябре ключевым фактором, определяющим настроения игроков, станут отчетности американских корпораций за 3-й квартал 2010 года, сезон которых стартует 7 октября.

Как отметила аналитик, украинский рынок акций сегодня открылся снижением вслед за мировыми фондовыми площадками. При этом, по ее словам, «если во второй половине дня мировые фондовые индикаторы после публикации хорошей макроэкономической статистики по рынку труда США и данных по ВВП США во втором квартале восстановили потери и вышли в плюс, то украинский UX к концу торговой сессии так и не смог сократить потери, которые на момент закрытия торгов составили 0,68%».