Прокуратура пресекла незаконное банкротство ОАО "Квант"

Органы прокуратуры пресекли незаконное банкротство ОАО "Квант", доля государства в уставном капитале которого составляет 73,278% и которое отнесено к объектам права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Так, согласно кассационным представлениям Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры г. Киева Высший хозяйственный суд Украины отменил незаконные постановления хозяйственного суда г. Киева о безосновательном включении ряда коммерческих структур в реестр требований кредиторов ОАО "Квант" с требованиями на сумму свыше 102 млн. грн., о назначении арбитражного управляющего и о признании общества банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, проинформировали в ГПУ.