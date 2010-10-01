Гендиректор ДТЭК заявил, что компания продолжит увеличивать долю в «Киевэнерго»

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК планирует продолжить наращивать свою долю в уставном капитале АК «Киевэнерго».

Об этом в интервью еженедельнику "Комментарии" заявил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО.

«На этой неделе мы подали документы в АМК на превышение концентрации 25% и планируем наращивать свою долю за счет покупки акций на открытом рынке. У нас есть стратегический интерес к этой компании», - сказал он, отметив при этом, что ДТЭК заинтересован в более плотном сотрудничестве с менеджментом компании для участия в разработке стратегии ее развития.

М. ТИМЧЕНКО также дал понять, что ДТЭК не интересует участие в акционерном капитале ОАО «Киевводоканал».

«Что касается «Киевводоканала», то это вопрос, наверное, к «Киевэнерго», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября ДТЭК заявил о своем увеличении доли в структуре акционерного капитала АК «Киевэнерго» с 6,123% до 24,9%.

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, Донецк) – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,5% акций. По итогам работы в 2009 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: "Востокэнерго" – 25,3%, "Днепроэнерго" – 20,5%.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок передачи и продажи электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2009 году составила 7,7%.

АК «Киевэнерго» - акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения города Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8,6 тыс. ГКал/год. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью 2,3 тыс. км.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".