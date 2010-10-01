Эксперт: участники фондовых рынков решили зафиксировать прибыль за сентябрь

Участники мировых фондовых рынков в четверг, 30 сентября, решили зафиксировать прибыль за сентябрь.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

При этом, добавил он, часть рыночных игроков решила перестраховаться перед публикацией в пятницу статистики о производственной активности в США. Глава ФРС Бен БЕРНАНКЕ в ходе выступления в Вашингтоне в очередной раз подчеркнул проблемы, наличествующие в экономике, и заявил, что ФРС должна внести свою лепту в экономическое развитие страны. «Так что «вербальная интервенция» монетарного регулятора, по давно сложившейся традиции, была очень невнятной», -считает аналитик.

По информации аналитика, в четверг мировые рынки второй день подряд закрылись небольшим снижением котировок. По итогам торгов индекс DJ Stoxx 600 упал на 0,5%. Индекс S&P 500 сократился на 0,3%, а индекс DJIA снизился на 0,4%. Европейские рынки снижались на возобновившемся внимании к банкам Ирландии, которые могут нуждаться в дополнительном финансировании, а также на новости о понижении кредитного рейтинга Испании агентством Moody`s с Aaa до Aa1.

Как отметил Д.БЕЛОВ, в четверг на рынок поступали позитивные новости, что привело к росту американских индексов после открытия на 0,8%. Оценка роста реального ВВП США во втором квартале 2010 года была повышена до 1,7%. Первичные заявки на пособия по безработице по состоянию на 25 сентября снизились на 16 тыс. до 453 тыс. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго вырос c 56,7 пунктов в августе до 60,4 пунктов в сентябре, что оказалось значительно выше ожиданий в 55,5 пункта. Сегодня утром были опубликованы данные о производственной активности в Китае. Индекс производственной активности вырос до 53,8 пункта в сентябре, что превысило ожидания в 52,5 пункта, как и аналогичный показатель от HSBC/Markit.

По мнению аналитика, «пятница будет обильной с точки зрения макроэкономических данных». Сегодня в 15:30 по киевскому времени выйдут данные о динамике потребительских доходов и затрат в США. Участники рынка ожидают, что доходы американцев в августе вырастут на 0,3% по сравнению с ростом на 0,2% в июле. Расходы должны также вырасти на 0,3%, что ниже июльского показателя роста в 0,4%. В 16:55 будут опубликованы данные о потребительских настроениях в сентябре. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Университетом Мичигана, по мнению рынка, должен показать незначительный рост на 0,5 пункта до 67 пунктов. В 17:00 появится статистика по производственной активности в США в сентябре. Участники рынка ожидают снижения индекса производственной активности на 1,8 пункта до 54,5 пункта. В это же время будет опубликована динамика затрат на строительство. В августе сокращение затрат должно составить 0,4%, по сравнению с сокращением на 1% в июле.