Минфин 5 октября проведет размещение ОВГЗ

15:00, 01 октября 2010
Фондовый рынок
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Министерство финансов Украины проведет 5 октября т.г. размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

К продаже будут предложены бумаги со сроком обращения: 105 дней (полное погашение 19 января 2011 года); 259 дней (погашение 22 июня 2011 года); 532 дня (погашение 21 марта 2012 года).

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины в августе поступило 4 млрд. 313,83 млн. грн. (с начала года – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации и для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость) на общую сумму 55 млрд. 395,66 млн. грн. В августе был осуществлен выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности по НДС на сумму 16 млрд. 442,67 млн. грн., выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

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